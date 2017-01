Комитет Европарламента поддержал визовую либерализацию для Грузии

42 депутата комитета гражданских свобод Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима, двое были против.

Комитет гражданских свобод Европейского парламента поддержал либерализацию визового режима для Грузии, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Комитет гражданских свобод Европарламента проголосовал за визовую либерализацию для Грузии. 42 депутата против двух, один воздержался. Пленарное голосование, надеюсь, состоится в феврале", - написал он.

The EP's civil liberties committee voted in favour of #Georgia visa lib. 42 for, 2 against, 1 abstention. Plenary vote hopefully in Feb - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 січня 2017 р.

Прежде чем безвизовый режим начнет действовать, предстоит окончательное одобрение и перевод механизма остановки действия "безвиза" в Европейском парламенте и странами ЕС.

По данным "Радіо Свобода", это может произойти в марте 2017 года. Так, граждане Грузии смогут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая текущего года.

9 марта 2016 года Еврокомиссия подала в Европарламент и Совет ЕС законодательное предложение по визовой либерализации для Грузии, 20 апреля - для Украины, а 4 мая - для Турции и Косово. Сначала предполагалась, что безвиз для Украины и Грузии будет рассмотрен в одном пакете, однако евродепутаты предложили разделить страны.

8 декабря Комитет постоянных представителей стран Евросоюза от имени Совета ЕС утвердил компромиссный текст о механизме приостановления безвизового режима, согласованный с Европейским парламентом. Согласно проекту, Еврокомиссия сможет в любой момент принять решение об остановке действия безвиза для граждан любой страны, которые имеют такое право.

20 декабря государства - члены ЕС поддержали безвизовый режим с Грузией. Однако чтобы граждане Грузии смогли путешествовать по Европе без виз, решение должен был утвердить комитет ЕС по гражданским свободам и Европарламент.