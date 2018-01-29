Комитет Европарламента принял резолюцию о запуске процедуры санкций против Польши

Профильный комитет Европейского парламента в понедельник, 29 января, принял резолюцию о поддержке процедуры введения санкций против Польши в рамках статьи 7 договора о Европейском союзе, сообщает PAP.

На заседании Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE) за нее проголосовали 33 члена комитета, против - девять.

Соответствующая резолюция, по сообщению пресс-службы Европарламента, была подготовлена после принятия Европейской комиссией решения о запуске процедуры санкций.

Комитет ЕП "приветствовал решение Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 (1) Договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение комиссии к польским властям с призывом решить проблему".

Кроме того, согласно резолюции, члены комитета призывают Европейский совет "оперативно принять меры в соответствии с положениями, изложенными в статье 7 (1) Договора о Европейском союзе". А также обращаются к Еврокомиссии и Европейскому совету с просьбой "регулярно и в полной мере информировать парламент о достигнутом прогрессе и шагах, предпринимаемых на каждом этапе процедуры (запуска санкций - ред.)".

Напомним, в декабре Европейская комиссия решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права. Брюссель принял решение о том, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому решил применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

Ранее президент Польши наложил вето на два принятых парламентом закона о Национальном судебном совете и о Верховном суде. 25 сентября 2017 года он представил альтернативные версии этих законопроектов. В своем решении он, в частности, ссылался на переизбыток полномочий, которые будут сконцентрированы в руках министра юстиции, который одновременно исполняет функции генерального прокурора. В результате в силу вступил лишь закон об общих судах.

Несмотря на то, что президент Польши фактически пошел наперекор собственной партии (ПиС) и вызвал на себя шквал критики однопартийцев, позицию Еврокомиссии это никоим образом не смягчило. Она раскритиковала и их.

Спустя несколько дней после объявления о вето ЕК анонсировала запуск процедуры, предусматривающей возможность иска Европейской комиссии против Польши в Европейский суд справедливости о защите уволенных, в соответствии с принятым законом, судей судов общей юрисдикции.