Комитет Сената США проголосовал за Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона

Вчера, 18 января, Комитет Сената США одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона. Об этом говорится в сообщении на сайте Комитет Сената США.

"Комитет Сената по вооруженным силам, по итогам голосования 26-1, рекомендует, чтобы Сенат дал согласие на выдвижение Джеймса Мэттиса на пост министра обороны", - сказано в сообщении.

Отметим, законодательство США предусматривает, что бывшие военные могут возглавлять Пентагон, но должны уйти в отставку не менее чем за 7 лет до вступления в должность.

Джеймс Мэттис ушел в отставку в 2013 году.

Напомним, Сенат США одобрил исключение, позволяюще Мэттису стать главой Пентагона.

На этот пост, как известно, Мэттиса предложил избранный президент США Дональд Трамп.

Европейская правда