Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Препарат перейменовано на Spikevax.
Про це повідомляє Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).
Раніше назва препарату збігалася з назвою компанії. Про причини зміни назви Moderna не повідомляє.
Препарат від коронавірусу компанії Moderna є мРНК-вакциною, що під час клінічних досліджень продемонстрував ефективність на рівні 90-95%.
Американський медичний регулятор FDA схвалив вакцину від коронавірусу виробництва Moderna 19 грудня. Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna 6 січня.
ВООЗ схвалила цю вакцину для екстреного використання наприкінці квітня.
Учора стало відомо, що Євросоюз дозамовив у Moderna 150 млн доз вакцини від коронавірусу. Постачальник буде пристосовувати вакцину під нові штами.