Конгрес США остаточно схвалив виділення $13,6 мільярда допомоги Україні

Сенат США схвалив виділення 13,6 мільярда доларів допомоги для України.

Про це повідомляє CNN.

Пакет надзвичайної допомоги передбачає, зокрема, допомогу Збройним силам Україні, біженцям, збільшує повноваження президента щодо передачі оборонної техніки Україні й іншим союзним країнам.

Також законопроект передбачає застосування санкцій.

Тепер документ відправлять на підпис Байдену.

Напередодні спікер Палати Ненсі Пелосі зазначала, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".

Напередодні проект схвалила Палата представників США.

Російсько-українська війна

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Зокрема, упродовж дня 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв'язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу - продовжують формувати резерв на території РФ.