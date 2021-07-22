Конгресмени просять Байдена перенести дату зустрічі із Зеленським.

Конгресмени США звернулися до президента країни Джо Байдена з проханням змінити дату його зустрічі з головою України Володимиром Зеленським, пояснивши, що 30 серпня Конгрес буде на канікулах. Про це у коментарі Голосу Америки розповіла одна з конгресменів Марсі Каптур.

Вона зазначила, що з 7 серпня по 20 вересня конгресмени підуть на канікули, що ускладнить планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Мені не подобається цей час взагалі. Ми надіслали листи президенту (Байдену - ред.), закликаючи змінити цю дату - щоб члени Конгресу були тут, у Вашингтоні, в один час <...> Змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом ", - підкреслила Каптур.

Аналогічну позицію висловив один з сенаторів Тед Круз. Він написав у Twitter, що "президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійної основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним з приводу Північного потоку-2. Напевно, просто збіг".