Конгресмени запропонували оголосити Україну країною НАТО+

Республіканці Сенату США мають намір внести на розгляд законопроект, який оголосить Україною країною "НАТО плюс" й передбачає перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Голос Америки.

Статус країни НАТО+ дозволить США забезпечити пришвидшений розгляд питань про продаж Україні деяких американських оборонних послуг і товарів.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу РФ і не допустить відмови від України й інших наших союзників та партнерів по НАТО у Центральній і Східній Європі", - зауважив провідний республіканець у комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Маккол.

Законопроект передбачає також військову і дипломатичну підтримку України в умовах російської агресії й негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Законопроект відкидає пропозиції Росії щодо мораторію на розгортання у Європі ракет середньої дальності і вимагає, щоб США офіційно визначилися, чи є Росія державою-спонсором тероризму.

Цей законопроект суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної і протикорабельної зброї, необхідної для стримування Росії.

Блокування поставок зброї Україні через НАТО

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Цьому передувала заява, зроблена колишнім главою МЗС ФРН Гайко Маасом у червні 2021 року. Міністр заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з РФ щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Нинішній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що Берлін шукає інші варіанти деескалації РФ: "Наш пріоритет зараз - це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі" і через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ".