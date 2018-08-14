Конгресс опубликовал законопроект про "адские" санкции против России

На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма - по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

Законопроект предусматривает, что спустя не более 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.