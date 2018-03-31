"Конгресс русских американцев" пожаловался Трампу на дискриминацию

Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются россияне в этой стране, говорится в обращении, опубликованном на сайте ОО.

"Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, которые проживают в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией", - отмечают в общественной организации.

По словам главы организации Натальи Сабельник, от имени которой пришло письмо, "падение в бездну русофобии" не отвечает интересам США.

Кроме того, в ГО считают, что Трамп не выполнил своих предвыборных обещаний улучшить отношения с Россией.

"Почти 90% американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения", - отмечается в обращении.

Не обошли российские американцы и вопрос высылки российских дипломатов из США. Они считают, что рано делать вывод о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Мы просим Вас остановить развитие новой Холодной войны, которая все больше выходит из-под контроля. Нужно остановить санкции против России и начать диалог. К сожалению, чем более хрупкими оказываются связи между Россией и Соединенными Штатами, тем более опасным становится мир на всей нашей планете", - говорится в письме.

Добавим, что "Конгресс русских американцев" был основан в 1973 году со штаб- квартирой в Сан-Франциско.

В тоже время в США считают, что высылка более 150 российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, наоборот, сделает мир безопаснее.

Как сообщалось, 26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле, в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, на что Россия ввела "зеркальные" меры и отозвала согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Во вторник, 27 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал массовую высылку российских дипломатов "хамством" и пригрозил ответом. Он считает это результатом колоссального давления и шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене.

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о шантаже со стороны Соединенных Штатов в отношении других стран с целью заставить их выслать российских дипломатов, назвав его "смехотворным".

Кроме США, на призыв Великобритании проявить солидарность за отравление в Солсбери откликнулись еще около трех десятков стран. В общем, выдворение коснулось около 150 дипломатов.