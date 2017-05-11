Конгресс США допускает выделение финпомощи Украине в 2018

Конгресс США допускает выделение Украине финансовой помощи в 2018 году. Об этом на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом сообщил конгрессмен, председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, передают Українські Новини.

"В 2016 и в этом году мы предоставляли средства на поддержку Украины. И также мы будем рассматривать возможность бюджетирования средств на 2018 год", - сказал он.

Также Маккол подчеркнул, что главной задачей визита представителей Конгресса США в Украину является получение информации о ситуации в стране, которую впоследствии они будут доносить Конгрессу и американскому обществу.

Как сообщали Українські Новини, 5 мая Посольство Украины в США заявляло, что Конгресс США принял консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым предусмотрено выделение Украине помощи в размере не менее 560 млн долларов.

В Конгрессе США хотят выделить на военные нужды Украины $150 млн.