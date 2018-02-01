Конгресс США не будет публиковать секретную часть «кремлевского доклада»

Конгресс США отказался публиковать засекреченную часть «кремлевского доклада». «Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать»,— приводит «РИА Новости» слова сенатора Бена Кардина.

В несекретную часть «кремлевского доклада», обнародованную в ночь с 29 на 30 января, вошли люди, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд, — 114 чиновников и 96 бизнесменов. Госдеп отметил, что опубликование документа не означает автоматического введения санкций против указанных в нем людей.

О том, что существует секретная часть документа, заявлял в ходе слушаний в Конгрессе глава американского Минфина Стивен Мнучин. В нее могут быть включены лица, которых нет в несекретной части: они могут занимать должности ниже уже вошедших в список или иметь состояние меньше $1 млрд. Господин Мнучин отмечал, что решение об обнародовании секретной части «кремлевского доклада» должен принять Сенат.