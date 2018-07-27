Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на оборону

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $250 млн на обеспечение безопасности. Такое решение было принято при рассмотрении поправок к проекту о бюджете на 2019 финансовый год, сообщило посольство Украины в США.

В сообщении отмечается, что из указанных $250 млн $50 млн должно быть направлено на летальные средства вооружений.

В документ включены основные положения проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, Госдепу США поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки, отметили в посольстве.

В дальнейшем проект закона о бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

Ранее Пентагон согласовал выделение Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих. По данным ведомства, с 2014 года военная помощь Украине со стороны США составила примерно $1 млрд.

В марте этого года США одобрили поставку Украине 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок на $47 млн.