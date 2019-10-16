Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа

Конгресс США отложил голосование относительно проведения процедуры импичмента Дональду Трампу. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Fox News.

Как она отмечает, это важный вопрос для демократов, и они не блефуют, а "пытаются найти правду".

"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

Напомним, демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Пентагона и администрации Белого дома документы, связанные с выделением военной помощи Украине. Соответствующий порядок в понедельник, 7 октября, направили члены Палаты представителей в рамках расследования об импичменте Трампа.

Ранее сообщалось, что демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов пригласили в администрации Белого дома документы, связанные с телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 25 июля.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.