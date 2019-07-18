Конгресс США отверг попытку начала процесса импичмента Трампа - СМИ

Попытка конгрессмена-демократа из Техаса начать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа была отвернута в среду после того как 95 парламентариев-демократов проголосовали вместе со своими коллегами республиканцами против резолюции в Палате представителей Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

По правилам Палаты в определенных ситуациях достаточно запроса всего лишь одного парламентария, чтобы поставить проект резолюции на голосование. Им оказался демократ Ал Грин. Грин настойчиво добивался проведения голосования по проекту резолюции, которая давала начало процессу импичмента после разразившегося в последние скандала вокруг твитов Трампа в которых ряд американских законодателей усмотрели проявления расизма. Во вторник Палата представителей одобрила резолюцию c осуждением комментариев президента в Твиттере.

По словам Грина, президент не был подвергнут санкциям "расистские" выпады, голосование по резолюции о начале импичмента предоставляет возможность "наказать" его.

Провал резолюции в Палате представителей, за которую проголосовали 95 конгрессменов и 332 - против, является, как пишет американская пресса, свидетельством глубокого размежевания в рядах Демократической партии. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси пытается удержать представителей своей партии от выдвижения на повестку дня вопроса об импичменте Трампа поскольку она считает, что для такого шага требуется солидная подготовка. На данный момент, по недавним заявлениям Пелоси, существует риск не получить требуемой общественной поддержки.

Эту точку зрения отвергает группа молодых конгрессменов-демократов, представляющих крайне левое крыло партии. Они требуют более решительных мер в отношении Трампа, который, с их точки зрения, не обладает моральными качествами президента и неоднократно скомпрометировал себя.

Выступление в Палате представителей на следующей неделе специального прокурора Роберта Мюллера, руководившего расследованием российского вмешательства в американские выборы, может сыграть важную роль в формировании общественного мнения и настроить многих избирателей в пользу идеи начать процедуру импичмента против Трампа. Мюллер пришел к выводу, что собранные доказательства не дают оснований считать Трампа непосредственно причастным к подрывным действиям Москвы, однако он отказался сделать вывод о том, препятствовал ли президент работе следствия.