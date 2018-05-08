Конгресс США предложил санкции в отношении поставщиков российского ОПК

Ограничительные меры могут быть введены в отношении лиц и правительств государств, оказывающих поддержку оборонной промышленности РФ

Конгресс США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского ОПК. С такой инициативой в понедельник, 7 мая, выступил комитет Палаты представителей по делам вооружений, на сайте которого был опубликован законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год.

Авторы законопроекта предлагают наделить президента США полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые оказывают поддержку оборонной промышленности России. В частности, речь идет о цепочке поставок в областях ОПК, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования. Кроме того, санкции могут быть введены в отношении правительств государств, которые покупают подобное вооружение у российской стороны, отмечается в документе.

При этом создатели законопроекта предлагают поправки в раздел 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Предлагаемые нововведения позволят президенту отсрочить введение ограничительных мер на 180 дней, если закупающие у РФ вооружение лица подтвердят свою деятельность в интересах национальной безопасности США. Санкции также могут быть отложены в случае демонстрации шагов по снижению зависимости от российского оборонного сектора, отмечается в предложенных изменениях.

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