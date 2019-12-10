Конгресс США согласовал $300 млн военной помощи Украине

В Конгрессе США достигли соглашения по поводу оборонного бюджета на следующий год, в котором заложены $300 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщает New York Times.

Комитеты Палаты представителей и Конгресса пришли к компромиссной версии бюджета после нескольких месяцев переговоров.

Помощь Украине будет включать летальные средства обороны. Бюджет планируется принять до конца года.

"Военная помощь Украине была в центре расследования импичмента Трампу после того, как его администрация задержала помощь Киеву прошлым летом", - напоминает NYT.