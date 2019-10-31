Конгресс США выступил против возвращения РФ в G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против возвращения России на саммит стран G7. Об этом сообщил конгрессмен Альбио Сайрес на своем сайте и в Twitter.

По словам Сайреса, Россия не выполнила ни одного из требований для возвращения на форум - и лишь усилила агрессивную внешнюю политику, подрывая демократию в других странах.

"Нельзя позволить России участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленных нарушений прав человека", - подчеркнул конгрессмен.

В конце августа перед саммитом G7 в Париже президент США Дональд Трамп выступал за восстановление Большой восьмерки с участием России.

Также Трамп заявил журналистам, что в следующем году, когда саммит будет проходить в США, "безусловно возможно", что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя.