Конгресс США заслушает чиновника, слышавшего всю беседу Трампа и Зеленского

Эксперт Совета нацбезопасности Белого дома подполковник Александер Виндман, который присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа и Зеленского, должен выступить в Конгрессе во вторник.

В письменном заявлении перед слушаниями Виндман отметил, что был озабочен высказываниями Дональда Трампа, сообщает CNN.

"Меня обеспокоил телефонный звонок. Я считал, что неуместно требовать от иностранного правительства расследования против гражданина США, и я был обеспокоен возможными последствиями относительно поддержки Украины со стороны американского правительства", - приводит телеканал выдержки из письменных показаний чиновника.

Как отметил Виндман, он осознал, что если бы Украина была втянута в расследование против Байденов, вероятнее всего, она бы потеряла двухпартийную поддержку в Конгрессе.

"Это также подорвало бы национальную безопасность США. После телефонного разговора я вновь сообщил о своей обеспокоенности главному юристу СНБ", - говорится в заявлении подполковника.

Поскольку Виндман принимал участие в создании стенограммы этого телефонного разговора на основе заметок присутствующих, во вторник конгрессмены, скорее всего, сосредоточатся именно на этом обстоятельстве в своих вопросах, отмечает телеканал. Кроме того, его могут расспросить о том, как в Белом доме пытались засекретить содержание разговора двух президентов.

Виндман был одним из пяти чиновников администрации Трампа, включенных в состав президентской делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурации Владимира Зеленского.

Как известно, в Палате представителей американского Конгресса проходит расследование по импичменту президента США, инициированное руководством Демократической партии.