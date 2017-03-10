Конситуционный суд Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны

Президента Южной Кореи Пак Кын Хе обвинили в коррупции

Уличенную в коррупции Пак Кын Хе должны отстранить от должности немедленно и не исключено, что ее привлекут к уголовной ответственности

Восемь судей Конституционного суда Южной Кореи единогласно поддержали импичмент президента страны Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции. Об этом сообщает ВВС.

Таким образом, Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и не исключено, что ее даже привлекут к уголовной ответственности.

В течение 60 дней, в Южной Корее должны пройти внеочередные выборы.

Напомним, скандал вокруг президента страны разгорелся после того, как журналисты обнаружили в мусорном баке отеля планшет с текстами ее речей. Выяснилось, что при подготовке к выступлениям президент советовалась с своей подругой Чхве Сун Силь и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

Позже стало известно о том, что Пак Кын Хе вместе со своей со своей подругой получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов.

Также сообщается, что Чхве Сун Силь заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны в декабре 2016 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Южная Корея через громкоговорители рассказала северокорейцам об убийстве Ким Чен Нама.