Константинополь отказался разрывать евхаристическое общение с РПЦ - СМИ

Константинопольский патриархат продолжает общение с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений.

Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на российские СМИ.

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия- экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.

В документе говорится, что "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах".

Напомним, что 15 октября Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион об итогах заседания Синода Русской православной церкви в Минске.

"На заседании Священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом" - сказал он.

Русская православная церковь рассчитывает, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине, заявил также митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы надеемся, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе", - сказал он.