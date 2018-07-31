Конституционный суд Грузии признал употребление марихуаны правом на свободное развитие личности

Конституционный суд Грузии своим решением признал неконституционными санкции за употребление марихуаны. При этом продажа и хранение марихуаны в этой стране являются незаконными.

Вред от марихуаны может быть нанесен только самому употребляющему, считают грузинские политики Фото: ЕРА

Конституционный суд Грузии вынес решение, согласно которому употребление марихуаны является действием, защищенным правом на свободное развитие личности, сообщает 30 июля "Грузия Online"

Коллегия по делам Конституционного суда Грузии рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанга Мегрелишвили, подразумевавший отмену административного штрафа в связи с употреблением марихуаны.

Истцы потребовали, чтобы все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача были признанны неконституционными.

По их словам, вред от марихуаны может быть нанесен только самому употребляющему и он сам будет ответственным за это. Истцы добавили, что "наказание в отношении потребителя марихуаны лишь по моралистическим и патерналистским аргументам противоречит праву на свободное развитие личности и, соответственно, противоречит 16-й статье конституции Грузии".

Конституционный суд Грузии своим решением признал неконституционными санкции за употребление марихуаны.

При этом продажа и хранение марихуаны в Грузии являются незаконными.

В 2017 году Конституционный суд Грузии признал не соответствующей конституции норму закона, согласно которой выращивание небольших количеств конопли для личного пользования является уголовно наказуемым