Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона.

Суд принял такое решение по запросу группы депутатов от правящей коалиции, передает "Интерфакс".

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице- премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Напомним, в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в КС с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Депутаты обосновали свое заявление тем, что Додон повторно отклонил предложение премьера Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей раньше.

По предложению Филипа Додон освободил от занимаемых должностей шесть из девяти министров правительства. В то же время, Додон отклонил предложенные Филипом кандидатуры членов правительства - пяти министров и двух вице- премьеров. Он заявил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях. В канун Нового года Додон повторно отклонил предложенные кандидатуры.