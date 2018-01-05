Конституционный суд Молдовы в третий раз временно отстранил Додона с поста президента

Конституционный суд Молдовы 5 января решил, что президент Игорь Додон нарушил конституцию, когда отказался подписать закон о запрете российской пропаганды.

Об этом сообщает портал Avedarul со ссылкой на решение суда.

Суд решил временно отстранить президента, а его обязанности временно передать главе парламента или премьер-министру.

Суд отметил, что у президента нет права вето и он должен подписывать законы даже если они, по его мнению, не соответствуют Конституции.

Игорь Додон будет уже третий раз отстранен от должности. Впервые КС приостановил его полномочия после отказа Додона утвердить министром обороны Евгения Стурзу.

Во второй раз суд прекратил полномочия Додона в связи с тем, что он отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

Как сообщалось, 4 января Додон обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на радио и ТВ.

Напомним, 7 декабря парламент Молдовы принял проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно- аналитические программы на телевидении и радио.

Согласно предложенным изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиостанции, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канады и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

За нарушение этого пункта вещателей будут штрафовать на сумму 40-70 тысяч леев ($ 2300-4000), а за повторное нарушение - штраф 70-100 тысяч леев ($ 4000-5800).

Додон отказался утвердить этот документ и вернул его в парламент, но депутаты повторно утвердили проект правок.