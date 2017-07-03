Король Саудовской Аравии отменил свое участие в саммите G20 - СМИ

Король Саудовской Аравии Салман Сауд не примет участия в саммите G20 в Гамбурге из-за конфликта, развернувшегося в регионе в связи с изоляцией Катара. Об этом сообщило немецкое агентство со ссылкой на саудовские дипломатические источники, передает "112 Украина".

Вместо короля от Саудовской Аравии в саммите примет участие министр финансов страны Мохаммед Аль-Ядаан.

Отметим, встреча лидеров стран Большой двадцатки пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля.

Напомним, от Катара требуют сократить до минимума связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу, прервать все связи с исламистским движением "Братья- мусульмане", прекратить финансирование всех организаций, которые признаны террористическими в США, прервать связи с ливанской повстанческой группировкой "Хезболла".

Страны Персидского залива также требуют от Катара отказаться от присутствия турецких военных на своей территории и прекратить военное сотрудничество с Турцией внутри страны.

Если по прошествии десяти дней Катар не подчинится поставленным условиям, список будет признан "утратившим силу". Что дальше предпримут арабские страны, неизвестно.

Ранее некоторые арабские страны (в том числе Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия) разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке терроризма. Официальные лица Катара призвали арабские страны к диалогу, заявив, что не будут отвечать зеркально. Блокада, введенная против Катара, уже привела к трудностям в экономике страны.