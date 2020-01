Королева Британии одобрила закон о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза, сообщает The Guardian.

Лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могг написал об этом в Twitter.

To quote Edward Gibbon "The first of earthly blessings, independence." https://t.co/4IlhCKpfvB

- Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) January 23, 2020

Таким образом, законопроект о выходе Британии из Евросоюза приобрел статус закона. Далее документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.

В пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии.

Европейский парламент проголосует 29 января.

Ранее парламент Великобритании одобрил сделку по Brexit. Выход Великобритании из Европейского Союза должен официально произойти 31 января.

Также, палата лордов в задержала законопроект о Brexit правками о положении иностранцев после выхода из ЕС. Палата лордов предлагала выдавать им документ, подтверждающий их право находиться на территории Великобритании после выхода из Евросоюза. До внесения правок законопроект предусматривал только цифровое подтверждение статуса иностранцев без физического носителя.

