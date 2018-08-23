Короли, президенты и Папа Римский: мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости

Украина начинает получать поздравления по случаю Дня Независимости от мировых политических и духовных лидеров

Так, утром 23 августа президент Украины Петр Порошенко получил поздравление от своей американского коллеги Дональда Трампа.

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", - написал Трамп в своем послании.

Он отметил, что у украинцев есть много причин для гордости.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что его страна всегда будет поддерживать Украину в вопросах защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

"Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста", - также отметил Трамп.

Кроме того, пресс-служба Порошенко рассказала о поздравлении от Папы Римского Франциска, который выразил надежду на то, что Украине удастся решить свои проблемы на благо мира.

"Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", - говорится в поздравлении.

Также Украина получила поздравления с Днем Независимости от Короля Бельгии Филиппа, Короля Нидерландов Виллема-Александра, Короля Швеции Карла Густава XVI, президента Латвии Раймондса Вейониса, президента Италии Серджио Маттареллы, генерал-губернатора Австралии Питера Косгроува, председателя Презуидиума Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича, а также представителей Республики Сан-Марино Стефано Палмиери и Маттео Чачи.

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