Коронавірус не вплине на безвізовий режим України з ЄС - Єврокомісія

У Європейському Союзі не планують переглядати безвізовий режим з Україною через коронавірус чи через будь-які інші причини.

Про це повідомила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим з епідемією не пов'язаний. Навіть якщо міркувати логічно - як відновлення візового режиму допомогло би у протидії епідемії?", - зазначила Матернова.

Вона додала, що їй невідомо про загрозу візовій лібералізації для України з інших причин.

"Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу (держав, громадяни яких подорожують без віз - ред.) на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії", - пояснила Матернова.

За її словами, поки невідомо, коли ЄС відкриють кордони для українців. Вона зазначила, що зараз ще "не той рівень, коли можна говорити про відкриття кордонів".

"Ми створили "зелені лінії" для товарів, але для пасажирського руху лишаються дуже численні обмеження навіть усередині ЄС", - додала Матернова.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує нові правила для подорожей. Так, європейських відпочивальників хочуть зобов'язати одягати захисні маски під час польотів та подорожувати без великого багажу.

В Україні з початку епідемії вже підтвердили 17 330 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 4 473 пацієнти вже одужали від коронавірусного захворювання, а 476 - померли від ускладнень/

Громадське телебачення

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