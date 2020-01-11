"Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет

Иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции" взяло на себя полную ответственность за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УНН.

"Командир "Корпуса стражей исламской революции" берет на себя ответственность за сбитый самолет", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, что СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.