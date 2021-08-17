Космічна компанія Джеффрі Безоса вирішила судитися з NASA

Космічна компанія Джеффрі Безоса Blue Origin подала в суд на Національну аґенцію з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Сполучених Штатів через те, що відомство уклало контракт із корпорацією SpaceX Ілона Маска. Blue Origin прагне домогтися скасування рішення NASA, вважаючи його помилковим і незаконним. Про це повідомив телеканал CNBC.

"Ми твердо переконані, що проблеми, виявлені в цьому контракті, повинні бути вирішені, щоб відновити справедливість, створити конкуренцію і гарантувати безпечне повернення Америки на Місяць", - заявив президент Blue Origin Боб Сміт (Bob Smith).

Компанія Джеффрі Безоса вирішила продовжити боротьбу в суді після того, як Рахункова палата уряду США відхилила протест Blue Origin і підтримала рішення NASA. Космічна аґенція уклала контракт зі SpaceX на посадку на Місяці на початку цього року. Сума угоди становить 2,9 мільярда доларів.

SpaceX конкурувала з Blue Origin і Dynetics у рамках програми з повернення американських астронавтів на Місяць. При цьому очікувалося, що NASA укладе контракти з двома компаніями, але Конґрес США виділив недостатньо коштів, й угоду уклали тільки з командою Ілона Маска.

Blue Origin наполягає, що технології SpaceX нереалістичні: ракета Starship ніколи не виходила на орбіту і все ще перебуває в стадії розробки. Ілон Маск у відповідь на критику висловив свою думку про Джеффрі Безоса: "Сумно, що навіть якщо Санта-Клаус раптово зробить своє обладнання реально безкоштовним, перше, що ви захочете зробити, - це повернути все назад". За словами підприємця, Starship буде готовим до польоту найближчими тижнями.

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