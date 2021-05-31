Космічне сміття пошкодило частину МКС

Шматок космічного сміття, занадто малий для відстеження, пошкодив частину Міжнародної космічної станції, а саме - робототехнічну руку Canadarm2.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Science Alert.

Зазначається, що інструмент все ще працює, однак об'єкт пробив теплову ізоляцію і пошкодив нижню стрілу.

Вчені не можуть точно сказати, коли стався інцидент. Вперше пошкодження помітили 12 травня під час планової перевірки. NASA і Канадське космічне агентство (CSA) працювали разом, щоб отримати докладні зображення і оцінити збиток.

"Попри вплив, результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною. Пошкодження обмежене невеликою частиною стріли і теплової ковдри. Canadarm2 продовжує проводити заплановані операції", - зазначили канадські вчені.

Видання наголошує, що хоча цього разу МКС, схоже, пощастило, проблема космічного сміття посилюється. Минулого року МКС довелося тричі виконати аварійні маневри, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям на висоті близько 400 км.

За даними Європейського космічного агентства, приблизно 130 мільйонів фрагментів антропогенного матеріалу розміром менше міліметра зараз обертаються навколо Землі. Ця оцінка не включає природний космічний пил.

Canadarm2 - система дистанційного маніпулятора космічної станції (SSRMS), розроблена CSA - була невід'ємною частиною космічної станції протягом 20 років. Це багатосуглобова титанова роботизована рука, яка допомагає в обслуговуванні станції.