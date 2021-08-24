Країни G7 можуть визнати Талібан як офіційну владу Афганістану - CNN

Країни "великої сімки" сьогодні, 24 серпня почали віртуальну зустріч. Лідери США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Британії, Канади та Європейського союзу хочуть обговорити ситуацію в Афганістані.

Як пише посиланням на джерела CNN, країни G7 можуть домовитися про визнання бойовиків ісламістського руху "Талібан" урядом Афганістану.

Чиновники, ознайомлені з порядком денним зустрічі G7, наголосили, що рішення щодо визнання Талібану матиме величезні наслідки, і може бути використане як важіль впливу, щоб змусити талібів поважати права людини.

Окрім цього, зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проводить зустріч як нинішній президент G7, виступає за однаковий підхід усіх країн-учасниць до руху Талібан.

Зокрема Джонсон хоче, щоб провідні демократичні країни світу розробили план щодо того, як визнати уряд або потенційно застосувати економічні санкції проти нього або ж надати допомогу.

Після захоплення влади "Талібан" оголосив загальну амністію в Афганістані Водночас президент США Джо Байден заявляв, що він прагне використовувати "суворі критерії" до Талібану, зокрема щодо прав жінок, для надання уряду легітимності. Він також казав, що відкритий для застосування санкцій.

Поки жодна країна не визнала талібів офіційним урядом Афганістану. Таке можливе рішення країн Заходу може дозволити країні отримати доступ до раніше наданої іноземної допомоги, відзначає видання.

Нагадаємо, зустріч G7 проходить на тлі повідомлень про те, що радикальний ісламістський рух "Талібан" виступив проти того, аби евакуація іноземних громадян зі столиці Афганістану Кабула продовжилась після 31 серпня. Оскільки раніше президент США Джо Баден заявляв, що саме до цього часу американські військові остаточно залишать країну.

Передбачається, що декілька десятків американських військово-транспортних літаків приземляться в міжнародному аеропорту Кабула до кінця понеділка, оскільки близько 20 000 людей залишилися на об'єкті в очікуванні евакуації.

Між тим, 23 серпня зі столиці захопленого талібами Афганістану Кабула до Києва вилетів ще один український літак, це третій за рахунком борт направлений для евакуації українських громадян. На його борту понад сто пасажирів.

Раніше радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан. За словами речника талібів, "Ісламський Емірат" хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

Згодом, лідери талібів звернулися до іноземних держав із пропозицією взяти участь у відновленні Афганістану в обмін на доступ до природних ресурсів країни.

Прямий канал

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