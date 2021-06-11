Країни G7 виділять 1 млрд доз вакцин для всього світу

Країни "Великої сімки" планують виділити мінімум 1 млрд доз вакцин від коронавірусу для інших держав.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише ТСН з посиланням на Associated Press.

За його словами, половину цих вакцин поставлять США, а Велика Британія - 100 млн доз.

Раніше президент США Джо Байден вказував, що Вашингтон пожертвує 500 млн доз препаратів від COVID-19 для інших країн. Білий дім уклав угоду з компаніями Pfizer і BioNTech про придбання 500 млн доз розробленої ними вакцини від коронавірусу.

Перша партія з 5 млн доз буде поставлена з Великої Британії в найближчі тижні, а решту доставлять протягом наступного року.

Тим часом британський прем'єр-міністр очікує, що інші країни G7 також пообіцяють допомогу в постачанні вакцин, бо це допоможе всьому світу відновитися від коронавірусу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу Байдена, заявивши, що Європа повинна зробити те ж саме. За його словами, до кінця року Франція виділить щонайменше 30 млн доз іншим країнам.

Проте цього буде недостатньо для забезпечення необхідної кількості доз для розв'язання проблеми коронавірусу в світових масштабах. Раніше в ВООЗ оцінили цей показник в 11 млрд доз.

Для вакцинації одну людину препаратом від Pfizer необхідно ввести дві дози.