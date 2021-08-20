Країни G7 вимагають від талібів гарантувати безпечну евакуацію з Кабула

19 серпня, країни "великої сімки" закликали рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців, які бажають залишити Афганістан.

"Міністри (закордонних справ - прим.ред) країн G7 закликали "Талібан" гарантувати безпеку іноземців та афганців, які бажають виїхати", - йдеться у в заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Великої Британії, яка нині головує в G7.

Відзначається, що країни "великої сімки" роблять усе можливе для евакуації з аеропорту Кабула тих людей, які найбільше цього потребують.

Американські військові залишаться в Афганістані і після 31 серпня, але за однієї умови - Байден Глави дипломатій країн G7 також підкреслили важливість виконання талібами своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення і висловили глибоку стурбованість повідомленнями про насильницькі репресії в деяких частинах Афганістану.

Міністри погодилися з тим, що "Талібан" повинен докласти зусиль до того, щоб Афганістан не став місцем терористичної загрози міжнародній безпеці.

Нагадаємо, напередодні у посольстві США в Кабулі заявили, що не можуть організувати безпечний прохід до летовища в афганській столиці, з якого проводиться евакуація громадян. З'явилася також інформація про те, що під'їзди до аеропорту заблоковані через стрілянину, яка ведеться, як з боку талібів, так і з боку американських військових. Таліби намагаються фізично завадити людям потрапити в аеропорт - "єдиний вихід з країни".

Раніше у мережі з'явилися вражаючи кадри: афганці буквально штурмують літаки, що здійснюють евакуацію з країни. Місцеві намагаються покинути країну на військово-транспортних літаках, якими з країни евакуюються військовослужбовці різних країн.

Напередодні, з огляду на ситуацію в Афганістані, Україна розпочала евакуацію своїх громадян з Кабулу. Київ евакуював з Кабулу громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану - усього до столичного аеропорту "Бориспіль" прибуло 79 осіб.

Окрім цього 18 серпня до Кабула вилетів ще один український борт. У МЗС розповіли, що головне завдання - евакуація українських громадян, які висловили бажання залишити країну. Однак не виключено, що український літак забере також громадян інших країн.

Ua24.pro