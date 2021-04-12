Країни "G7" закликають РФ припинити "провокації" біля кордонів України

Глави МЗС країн G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордону з Україною. Керівники МЗС G7 виступили зі спільною заявою.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - йдеться в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великою Британією.

У документі наголошується, що G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.

Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, заснованому на стриманості".

Вони знову наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини з роботи в "нормандському форматі" для досягнення виконання Мінських домовленостей.

З початку 2021 року в зоні збройного конфлікту на Донбасі знову почалася ескалація, незважаючи на укладене раніше безстрокове перемир'я. З обох боків конфлікту зросла кількість загиблих і поранених.