Країни ЄС відновлять вакцинацію препаратом AstraZeneca

Німеччина, Франція та інші європейські країни оголосили про плани відновити використання вакцини від AstraZeneca у четвер після того, як регулятор ЄС заявив про її безпечність і переваги використання над потенційними ризиками. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після повідомлень про розвиток тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, понад десять країн ЄС припинили використання препарату. Читайте також Британський регулятор пояснив, чому не бачить ризику від вакцини AstraZeneca 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

Через кілька годин Німеччина заявила, що відновить введення вакцини AstraZeneca з ранку п'ятниці. Міністр охорони здоров'я Йенс Шпан сказав, що припинення вакцинації з міркувань обережності була правильним рішенням. Франція також заявила, що відновить використання вакцини, а прем'єр-міністр Жан Кастекс планує отримати щеплення в п'ятницю вдень.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що Італія зробить те ж саме, і що пріоритетом його уряду залишається якнайшвидше вакцинувати якомога більше людей.

Іспанія заявила, що оцінює можливе відновлення щеплень, в той час як Кіпр, Латвія і Литва заявили, що відновлять введення вакцини AstraZeneca.

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