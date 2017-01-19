Красный крест намерен выделить на гуманитарную деятельность в Украине $60 млн

Глава Международного комитета Красного креста Петер Маурер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявил о планах в ближайшее время посетить Украину.

Порошенко в Давосе встретился с главой Международного комитета Красного креста Фото: president.gov.ua

19 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Международного комитета Красного креста Петером Маурером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Маурера, в 2017 году Красный Крест намерен мобилизовать более $60 млн на гуманитарную деятельность в Украине, что сделает эту операцию одной из самых масштабных в мире.

Порошенко попросил Мауера содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В свою очередь глава Красного креста сообщил о планах посетить Украину в ближайшее время.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.

По данным ООН, в Украине из-за конфликта на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.