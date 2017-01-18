Кремль блефует и ему верят

Слухи о возможной встрече в Рейкьявике новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пока не подтвердились, однако навевают ностальгическую картинку из прошлого.

11 октября 1986 года в Рейкьявике состоялась встреча Генсека КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. После этой встречи обе стороны начали процесс к подписанию договора о сокращении количества ракет средней и малой дальности, который был подписан через год.

Сегодня Дональд Трамп заговорил о том, что снятие санкций с России может быть увязано с сокращением ядерного вооружения. Тут дело вовсе не в ядерном оружии, а в смене эпох. Тогда Рональд Рейган писал Маргарет Тэтчер: "Русские не хотят воевать, они хотят одержать победу. угрожая ядерным оружием.". Нынче Кремль живет теми же посылами., шантажируя мир своим ядерным оружием. Сравнивать наше время с политическими процессами 30-летней давности некорректно и не потому, что Владимир Путин это не Михаил Горбачев, а потому, что Дональд Трамп это не Рональд Рейган.

В 1986 году Рейган был у руля самой мощной державы мира уже 6 лет и прекрасно представлял себе баланс сил США- СССР и весь политический ландшафт. Сегодня Трамп делает первые шаги в этом направлении и проявляет себя пока как полнейший профан касательно ядерного потенциала России и российско-американских отношений или он прикидывается таким, что не делает ему чести. Как заявляли не раз многие американские сенаторы и конгрессмены, которые доверяют своей разведке, - с Россией можно говорить только на языке силы, но никак не дипломатии. Другого языка она не понимает и не признает. Традиции и правила игры КГБ никуда не делись. Методы шантажа и угроз остались, однако сила и сноровка уже не та. У советской России было 15 республик с численностью населения почти 290 миллионов человек, к этому надо прибавить страны Восточной Европы, где стояли советские войска, Кубу, Северный Вьетнам и Северную Корею, Китай и Монголию. Помимо этого многие страны Африки и Азии благоволили СССР, который кормил и вооружал полпланеты. От этого остался лишь осколок империи с двумя республиками - Беларусью и Казахстаном. Даже Куба готова сбежать к американскому "дядюшке Сэму", поскольку от России сегодня толку, как от козла молока.

Чем Россия шантажирует мир? Булавой, которая толком так и не прошла успешных испытаний? Или Сарматом, который скорее упадет на головы россиян, чем на американцев? Если проехать с экскурсией по ядерному арсеналу России, то увидим не радостный пейзаж - больше половины МБР шахтного базирования никогда не взлетят, а остальная половина или упадет сразу или будет сбита американской ПРО. У России даже нет спутника раннего предупреждения старта ракет в США и акватории океана. Более того, некоторые западные горе - аналитики постоянно забывают, что все капиталы российских нуворишей и представителей высшей власти находятся на Западе, там же их недвижимость, дети и родные. Получается весьма интересная картинка - Кремль блефует и этому блефу верят.

Тем не менее, призраки прошлого не покидают ни умы политических "экспертов" на Западе, ни лидеров этих стран, ни западные СМИ. Им все время кажется, что "русский медведь" коварен, он затаился и ждет лишь удобного момента, чтобы сделать какую-нибудь пакость. Как в такой ситуации должен поступать американский президент, еще не разобравшись в сути вещей? Логика подсказывает - лучше промолчать и не торопиться с выводами, а тем более со встречами. С каким бы результатом ни закончилась встреча президентов США и России, если она состоится, российская пропаганда сделает из нее победу российской дипломатии. Если у Дональда Трампа хватит ума и терпения, чтобы не встречаться с Владимиром Путиным как минимум полгода, если не год, это уже будет большой удар по всей российской внешней политике. Добавив к этому дополнительные санкции против России, которые готова наложить уходящая администрация, и Кремль начнет истерично делать фатальные ошибки.

Во всем мире давно следует усвоить простую истину и следовать перечисленным правилам неукоснительно:

1. Вор должен сидеть в тюрьме.

2. С террористами не договариваются - их уничтожают.

3. Военного преступника следует судить международным трибуналом, а не заигрывать с ним.

Герман Обухов, координатор Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России"

