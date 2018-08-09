Кремль назвал незаконными новые санкции США из-за отравления Скрипаля

Песков опять повторяет, что Россия невиновна в отравлении своего бывшего шпиона.

В Кремле считают незаконными новые санкции США против России, которые Вашингтон введет 22 августа из-за отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он в очередной раз отметил, что "Россия непричастна к отравлению""Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери", - сказал Песков, передает российское агентство ТАСС. "Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи".

Государственный департамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в британском городе Солсбери. В нем США поставили ультиматум России и могут приостановить дипломатические отношения.

Напомним, 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.

По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства. В Британии считают, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей. Правительство страны приняло решение выслать 23 российских дипломатов. Еще почти 30 стран поддержали Британию и в знак солидарности выслали российских дипломатов. Всего на родину вернулись более 150 сотрудников диппредставительств из разных уголков планеты.

В конце марта улучшилось состояние Юлии Скрипаль, а 6 апреля стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

По материалам: ТАСС