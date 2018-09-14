Кремль не видит оснований для преследования подозреваемых в отравлении Скрипалей

Россия не имеет никаких официальных оснований предпринимать действия в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.. «Нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории РФ и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире»,— сказал он.

Россия в случае запроса от Великобритании помощи в расследовании «дела Скрипалей» рассмотрит его «в строгом соответствии с законодательством», заявил господин Песков. «Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двусторонними документами, и международным законодательством»,— отметил чиновник.

Дмитрий Песков сказал, что не смотрел интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. «Пока у меня еще не было времени. Я видел новости на этот счет, основные посылы и заявления. Конечно, когда будет время, я его посмотрю»,— сказал господин Песков.

Владимиру Путину докладывали о содержании интервью, но сам он вряд ли смотрел его целиком, заявил пресс-секретарь президента. «Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком-то вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время,— сказал он.— Хотя какие-то новостные сообщения, конечно же, ему докладывали в свете дайджестов».

В четверг, 13 сентября, Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности». А в Конгрессе США принялись обсуждать «вторую волну чрезвычайно жестких санкций», связанных с «делом Скрипаля», они могут быть введены уже в ноябре.