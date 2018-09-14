Кремль о реакции Великобритании на интервью Петрова и Боширова: Упрекать нас во лжи абсурдно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал интервью подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова и реакцию на него Великобритании

По словам Пескова, упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан - "это так же абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству".

Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная. Мы считаем неприемлемым какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия готова рассмотреть запрос Великобритании о содействии в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, "но Лондон отказывается от такого сотрудничества".