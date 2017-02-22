Кремль опроверг подготовку «психологического досье» на Трампа для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не заказывали «психологическое досье» президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Нет, не было», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал утверждение бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова, сделанное для зарубежных СМИ.

20 февраля NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленного кремлевского советника, что такой портрет якобы был подготовлен для российского лидера. По данным телеканала, в досье Трампа характеризуют как человека, склонного к риску, который, однако, может быть наивным.

"В Кремле ведется серьезная подготовительная работа, в том числе готовится документ на семи страницах, который описывает психологический портрет Трампа, основанный, прежде всего, на событиях последних двух-трех месяцев и последних недель", - заявил, комментируя эту информацию, бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров

Лента.ру, Газета.ру