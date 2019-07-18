Кремль: Освобождение Вышинского будет первым шагом для диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение пропагандиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога с Украиной.

Таким образом, Песков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских моряков.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом (для диалога - Ред). В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 19 июля.

Руководителя РИА Новости-Украина Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене.

Ему вменяют участие в пропагандистских акциях в Крыму весной 2014 года, направленных на поддержку российской оккупации полуострова.

За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.

Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".