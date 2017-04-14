Кремль отреагировал на информацию о планах США насести упреждающий удар по Северной Корее

Москва "с большой обеспокоенностью" следит за развитием событий

В Кремле призвали воздержаться от действий в отношении режима КНДР, которые Москва может расценить как "провокацию".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал Дождь.

"В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за эскалацией напряженности на корейском полуострове. Мы предостерегаем страны от действий, которые могли бы означать провокационные шаги", - сказал спикер Путина.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если там будут замечены признаки подготовки к новым ядерным испытаниям.

В свою очередь в Государственном департаменте США отметили, что время для ведения долгосрочных дискуссий по ядерной проблеме Северной Кореи истекло.

При этом северокорейские власти в ответ на это заявили, что не намерены "сидеть, сложа руки".