Кремль отрицает информацию о том, что Путин не сам написал диссертацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что диссертацию Владимира Путина написал не сам господин Путин, а ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями»,— сказал официальный представитель президента.

Владимир Путин защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» в 1997 году. Владимир Литвиненко был его научным руководителем.

О том, что господин Путин писал свою диссертацию не сам, заявила дочь Владимира Литвиненко Ольга. Сам же ректор утверждает, что эти заявления — «бред».