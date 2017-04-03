Кремль ответил на обвинение Польши в адрес российских диспетчеров в крушении Ту-154

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинение Польшей диспетчеров России в крушении Ту-154 президента Леха Качиньского.

По словам Пескова, Кремлю известна польская позиция по поводу крушения самолета президента Качиньского, но он не может согласиться с ее выводами.

"Позиция хорошо известна, занимаются этим делом наши следственные органы. Ведется следствие и со стороны России. Безусловно, обстоятельства этой трагедии и авиакатастрофы достаточно серьезно исследованы и изучены. Соглашаться с такими выводами не представляется возможным", - цитирует Пескова РБК.

3 апреля прокуратура Польши сформулировала новые обвинения в адрес российских диспетчеров и третьего лица в башне контроля за полетами в рамках расследования Смоленской катастрофы. В частности, диспетчерам приписывают умышленные действия, которые привели к катастрофе президентского самолета.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту- 154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

В сентябре было принято решение об эксгумации всех жертв смоленской катастрофы.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.