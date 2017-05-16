Кремль ответил на решение Киева запретить "Однокласники", "ВКонтакте" и "Яндекс"

По словам Пескова, в Кремле также считают введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц недружественным и недальновидным шагом Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

В Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с санкциями Киева по СМИ, пока не готовы говорить об ответных санкциях, но не забывают о принципе взаимности.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле принять ответные санкции в отношении украинских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Пока не готов вам сказать. В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся популярностью в русскоязычном пространстве".

В то же время Песков отметил: "Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно же, не забываем о принципе взаимности".

В Кремле также считают введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц недружественным и недальновидным шагом.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против России.

Как сказано в дополнении к указу президента, принято решение запретить интернет-провайдерам предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (Www.mail.ru) и соцсетей "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru), а также к ряду сервисов российского портала yandex.ru и других российских ресурсов.

Отмечается, что действие санкций против российских интернет-ресурсов рассчитано на три года.