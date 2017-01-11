В России режим поддерживал и помогал новоизбранному президенту США Дональду Трампу в течение по крайней мере 5 лет, чтобы стимулировать раскол и разделение в западном альянсе.

Об этом говорится в 35-страничном документе, посвященном связям Трампа с РФ, который имеется в распоряжении политической элиты страны, в частности, восьмерки лидеров Конгресса, пишет "ЕвроПравда".

Сообщается, что Трамп и его ближайшие соратники использовали регулярный поток разведывательных данных от Кремля, в том числе о демократах и других политических соперниках.

По информации бывшего руководящего офицера российской разведки, ФСБ скомпрометировало Трампа его действиями в Москве в достаточной степени, чтобы иметь возможность шантажировать его.

По мнению некоторых достоверных источников, его поведение в Москве включало извращенные половые акты, которые были организованы или проходили под контролем ФСБ.

Сообщается, что компроментирующее досье на Хиллари Клинтон составлялось различными российскими спецслужбами в течение многих лет и в основном включает в себя записанные прослушивающей аппаратурой разговоры во время разных визитов в Россию, а также перехваченные телефонные звонки, а не недостойное поведение.

Досье находится под контролем пресс-секретаря Кремля Пескова, который подчиняется непосредственно приказам Путина. Однако пока оно не было распространено за границей, в том числе не передано Трампу.

Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США. В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами.

Избранный президент США Дональд Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России.

В Кремле заявили, что не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа.