Кремль считает "драконовскими" анонсированные санкции США

Москва жалуется, что США не дали ей "каких-либо фактов или доказательств", что это Кремль стоит за отравлением своего бывшего двойного шпиона Скрипаля

Российское посольство в США опубликовало заявление по поводу новых ограничительных мер Вашингтона против Москвы за отравление Скрипалей, начав его со слов "санкционная машина США набирает обороты". Реакция Кремля на решение Соединенных Штатов выложена на сайте ведомства.

Дипломаты из РФ назвали санкции "драконовскими", добавив, что причины их введения "надуманны".

Также в посольстве РФ пожаловались, что американцы проигнорировали их "уточняющие вопросы", сославшись на конфиденциальность дела.

"В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России" <...> Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало", - подытожили российские дипломаты.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно- паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии, какие, как считают СМИ, могут повлиять на ввоз в РФ электроники двойного назначения и их компонентов, в частности, для авиации. Рубль уже отреагировал на такой анонс и подупал.