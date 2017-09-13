Кремль упорствует: ООН не имела права включать Крым в свой доклад

МИД РФ заявил, что миссия по мониторингу за соблюдением прав и свобод человека в Украине "неправомерно" включила в отчет "российский Крым"

В Кремле назвали "неправомерным" решение миссии ООН по соблюдению прав человека в Украине включить в доклад данные о ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Российские чиновники пишут, что "вынуждены напомнить" ООН, что мандат миссии не позволяет наблюдателям "рассматривать ситуации в третьих странах".

"Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации", - заявили в МИД РФ, добавив, что "попытки включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерны".

В опубликованном 12 сентября докладе ООН Россию призвали предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям за правами человека в Крым, обеспечить проживающим там людям право на свободу мысли и вероисповедания. Также в ООН потребовали от РФ освободить всех политзаключенных, воздерживаться от выдворения украинцев с полуострова и расследовать случаи репрессий.

11 сентября МИД призвал Запад расшить санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.