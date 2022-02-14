Кремль відреагував на заяви посла Пристайка

"У даному випадку також звернули увагу на те, що з Києва попросили роз'яснити посла його думку. Тому навряд, чи це можна дійсно сприймати як такий факт, що відбувся, з точки зору зміни концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва", - сказав представник Кремля.

Пєсков також заявив, що якби такі заяви відповідали дійсності, то в Кремлі б переглянули свою "стурбованість". "Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російську стурбованість", - зазначив Пєсков у розмові з журналістами.

Відповідаючи на запитання ведучого в етері ВВС Radio 5, чи могла би Україна розглянути варіант не вступати в НАТО заради уникнення загострення військового конфлікту з РФ, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів: "Ми могли б". Після того, як висловлювання посла поширили світові ЗМІ, на заяву Пристайка було змушене відреагувати Міністерство закордонних справ України.

Згодом Пристайко пояснив свою заяву про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО аби запобігти повномасштабній війні з Росією.

"Ми зараз на різних інтерв'ю тут пояснюємо, що НАТО є навіть у Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Пристайко: "Ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - сказав Пристайко.



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